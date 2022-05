Metallica estrena registros oficiales de su paso por Chile

La banda Metallica estrenó un par de registros oficiales del concierto que realizaron en Chile el pasado 27 de abril.

Por ahora el cuarteto liberó dos videos de esta presentación en el Club Hípico: "Spit out the bone", tema perteneciente a su último disco, y "Trough the Never", canción de su clásico álbum "Metallica".

Estos clips siguen la línea de lo que ha hecho James Hetfield y compañía en los últimos meses, donde han liberado diversos extractos de sus shows en Estados Unidos, aunque ninguno con estos dos temas.

Además los estadounidenses liberarán un tercer video este jueves 5 de mayo a las 10:00 horas con la canción "One".