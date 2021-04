Mon Laferte se refirió a los comentarios de Seis, su último álbum

Hace una semana, Mon Laferte lanzó Seis, su último trabajo musical, el que según la crítica destaca por su sonido mucho más mexicano que los anteriores. Recordemos, que la artista lleva 15 años viviendo en el país azteca y ha sido el lugar que le permitió despegar popularmente como cantante.





Sobre las críticas a su nuevo trabajo, Mon Laterte se refirió en una entrevista realizada por Culto de La Tercera. ¿Cómo ha tomado los comentarios?





"Depende de cómo me agarre la vida. En otros álbumes no he leído mucho, porque he estado muy ocupada, en giras. Pero en este particularmente, como tengo mucho más tiempo libre, he leído todo (...) Me hace mucha ilusión todo lo que he leído", comentó Mon.





La artista también se refirió a la madurez con que hoy se toma las críticas.



"Definitivamente, antes me afectaba mucho más todo. Al principio, cuando no entendía completamente las redes, porque también esto es muy nuevo y no tiene tantos años. Cuando empecé a hacer música, leía un comentario malo y me preocupaba mucho. Me lo tomaba muy en lo personal y me ponía triste. Ya después, fui entendiendo poco a poco las redes y me lo tomo mucho más relax todo", señaló.





Los comentarios hechos a Mon Laferte el último tiempo, no sólo han sido sobre su música, también sobre su trabajo como muralista. ¿Qué opinó la artista sobre la polémica que causó su pintura en el cerro Concepción de Valparaíso?





"Fue increíble, porque yo llegué a hacer ese mural piolita. De hecho, para mí esa visita a Chile no tenía ninguna connotación publicitaria ni nada por el estilo, fui a ver a mi familia, hace un año que nos los veía, y aproveché de pintar y hacer unos murales, y fue una locura, porque al final todo esto le hizo un favor al cerro, se activó, llegó mucha gente (...) Fue increíble la conversación que se generó en torno al mural. Fue muchísima publicidad para mi arte (se ríe), que todo fue porque no le gustó a la Seremi de Cultura. Pero creo que estuvo increíble, eso es la magia que tiene el arte, que genera conversaciones y todo. Entonces, la verdad, me encantó todo lo que pasó", cerró la artista que hoy será parte del festival Tecate pa'l norte virtual y que compartirá escenarios con artistas como Martin Garrix, The Hives, Molotov y Sebastián Yatra.