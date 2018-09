Muere uno de los fundadores del dúo Chas and Dave

El cantante y pianista británico Chas Hodges, conocido por formar parte del dúo de pop Chas and Dave, murió hoy a los 74 años por un cáncer, según informó el dúo en su cuenta oficial de Twitter.

La fama de Chas and Dave tuvo su momento álgido en las décadas de 1970 y 1980, cuando publicaron éxitos como "Rabbit" y "Snooker Loopy".

"Con enorme tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chas Hodges", señala el comunicado publicado en las redes sociales, que detalla que el músico murió "pacíficamente mientras dormía durante las primeras horas de esta mañana".

It is with tremendous sadness that we announce the passing of our very own Chas Hodges. Despite receiving successful treatment for oesophageal cancer recently, Chas suffered organ failure and passed away peacefully in his sleep in the early hours of this morning. pic.twitter.com/bwxqfHUjUg