Murió la cantante de Roxette, Marie Fredriksson, a los 61 años

A los 61 años murió Marie Fredriksson, la cantante y compositora sueca, líder de la banda Roxette, luego de una prolongada enfermedad de cáncer.

La información fue confirmada por su agencia a través de un comunicado, donde detallas que la artista falleció el lunes 9 de deciembre en la mañana, "tras 17 años de una larga batalla contra el cáncer".

"En 2002, Marie fue diagnosticada con un severo tumor cerebral, reciviendo un tratamiento In 2002, Marie was diagnosed with a severe brain tumor, receiving an aggressive treatment que fue intenso, pero finalmente fue exitoso. Gracias a su fuerte espíritu de lucha, Marie volvió en 2009 gradualmente a los escenarios (...) pero en 2016, el show finalmente terminó cuando los doctores de Marie le advirtieron que debía parar y enfocarse en su salud".

Per Gessle, compañero de Fredriksson en Roxette, escribió que "el tiempo pasó tan rápido. No fue hace tanto que pasábamos días y noches en mi pequeño departamento en Halmstad, escuchando la música que amábamos, compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueños que llegamos a compartir!".

"Gracias Marie, gracias por todo. Fuiste una música sobresaliente, una maestra con tu voz, una artista increíble. Gracias por pintar el blanco y negro de mis canciones con los más hermosos colores . Fuiste la amiga más maravillosa por 40 años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber podido compartir por mucho tiempo tu talento, afecto, generosidad y sentido del humor", dijo Per Gessle.

El funeral será en privado, detallaron en el comunicado, junto a su familia más cercana.