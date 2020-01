Angelo Pierattini hará show en solitario “a la carta”

View this post on Instagram

Chiquillxs este próximo 13 de Febrero hare una tocata en un teatro bien bacan, con full banda y en donde ustedes serán quienes elijan las canciones. Anda por tu entrada a passline.cl o en la boleteria del teatro que en preventa esta a dos lukas mas barata. Será el único show solista de esta pasada veraniega. Lxs espero a todxs!! #angelopierattini @teatrolalola #soyunaprendiz

A post shared by angelopierattini (@apierattini) on Jan 22, 2020 at 5:11am PST