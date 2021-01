Camila Moreno defendió a Cami Gallardo asegurando que medidas sanitarias son parte de un "nuevo orden mundial"

Horas después de que Camila Gallardo fuese detenida por hacer una reunión con más personas de lo permitido, su colega Camila Moreno realizó una particular publicación para defenderla.

La voz de "Incendié" partió diciendo que "cómo no pueden ver que esto es parte del nuevo orden mundial. No gozar, no tocar, no conectar, no disfrutar, no vivir".

"Ustedes juzgan con tanta moralina a la gente que hace 'fiestas clandestinas', pero siguen como borregos a un gobierno que tiene los malls abiertos, los metros atiborrados de gente, que toman medidas insensatas y luego se desdicen", continuó.

Luego se preguntó: "¿Cuál es la idea de hacer cuarentena sólo los fines de semana? ¿Cuál es el sentido del toque de queda? ¡Es absurdo! Esto se llama control social".

Finalmente, terminó con una frase que poco tenía que ver con la defensa inicial a Gallardo: "¿De qué sirve un estallido social con despertar de conciencia si nos damos cuenta de cómo nos están cagando?".

Posteriormente subió un segundo mensaje en el que dijo: "Queda claro que no se puede hacer ninguna reflexión por aquí".