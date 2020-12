Cantante Nick O’ryan: "Para mi el encierro no fue novedad"

Hace un par de semanas, el cantante nacional Nick O'ryan presentaba el remix de su single "Como Quisiera". Actualmente, y conmovido por temáticas que trascienden los tópicos del sonido urbano, el jóven de 20 años presentó en sociedad "Infame", un tema introspectivo muy ligado a su desarrollo como artista.

"Me vi a mi mismo sintiéndome Infame por la opinión de los otros. No se me permitió ser yo, sentirme como en serio quería sentirme y necesité convertirlo en una canción, trata mucho de él juicio que puede existir, de él daño que te pueden hacer y cómo uno es vulnerable, en especial si es tu círculo cercano", comenta O'ryan en conversación con Cooperativa.

El single busca despegar la imagen de Nick con respecto a las líricas de sus colegas y centrarlo en algo más experimental: "Creo que las letras plasman lo que vives, y por experiencias personales me dejo llevar con lo que escribo. No soy calle y alguien calle si ha vivido más experiencias del lado del bullying, por ejemplo. Siempre se dejará guiar más por eso, y ese es mi caso. Siempre escribo de cosas que me hacen sentido a mi"

El Confinamiento

Si bien para muchos el coronavirus ha significado una experiencia difícil de sobrellevar, O'ryan asegura ya haber pasado por algo parecido con anterioridad pero sin el factor de riesgo que conlleva una pandemia.

"Yo tuve fobia social desde mi adolescencia hasta ahora entonces esto de estar encerrado no fue novedad, lo que si fue novedad era el temor de la pandemia, eso me dejó súper mal emocionalmente al igual que gran parte de la gente", agrega el músico.

A pesar de todo pronóstico, Nick reconoce que no ha sido un mal año y que ha sabido sacarlo a flote en lo profesional: "Para mi fue bueno. Si bien para el 99% de la industria musical fue súper malo, a mi me dio la oportunidad de concentrarme en mi disco que saldrá el próximo año, me dejó concentrarme en quién quería ser yo como artista y también me dio el tiempo de prepararme físicamente, emocionalmente y artísticamente para mis futuros shows sea cuando todo vuelva a la 'normalidad'"

El Futuro

Poco a poco los eventos en vivo han vuelto a tener un lugar dentro del panorama cultural local. Sin embargo, la amenaza constante de un rebrote ha mermado que dichas fechas se multipliquen y cubran los diferentes frentes del espectáculo.

"Me encantaría creer que todo se acabará ahora ya, pero hay que ser realistas y dudo que los shows vuelvan hasta antes del segundo semestre del próximo año. Pero es bueno ver cómo se abre la oportunidad a los shows online, lo encuentro algo demasiado divertido", sentencia al respecto O'ryan.

Por el momento, el cantante sigue concentrado en lo que será su primer largaduración, el cual verá la luz en 2021. "Se viene un disco de 13 canciones. Es un trabajo demasiado bello y entretenido. Fusiona la música pop, con el urbano y la picardía chilena. Tendrá de balada hasta reggaeton, pero siempre el toque chileno", adelantó el intérprete.