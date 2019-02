La cantante chilena Paloma Mami se prepara para lanzar una tercera canción y seguir confirmando su arrastre que la ha llevado incluso a traspasar las fronteras.

Las expectativas de los fanáticos llevó a que su encargada de agenda y tía, Lorena Astorga, calmara las aguas y afirmara que la cantante tiene "muchas canciones" y "buenas".

"Chicos esto no funciona así. Cuando perteneces a un sello debes respetar los tiempos que ellos proponen", explicó en la red social en referencia al vínculo con Sony Music.

Sin embargo, la propia Astorga adelantó que muy pronto habrá música nueva de Paloma Mami, que hasta ahora solo ha lanzado "Not Steady" y "No te enamores".

"Está confirmado que antes de que ella se presente en Lollapalooza lanzaremos una nueva canción y con videoclip", expresó a LUN. La cantante se presentará en el festival el sábado 30 de marzo.

He leído mucho por ahí que “Paloma Mami se ponga las pilas ...que no saca más temas” Bueno y si yo les digo q tiene muchas más canciones? y taaan buenas! Pero chicos esto no funciona así ,cuando perteneces a un sello debes respetar los tiempos q ellos proponen ❤️🙌🏻