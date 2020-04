Denise Rosenthal aparece en lista de cantantes a descubrir de Billboard

La cantante Denise Rosenthal fue incluida en un listado del prestigioso medio Billboard, donde se destacó a 17 artistas latinas para descubrir durante este periodo de cuarentena.

"Es una cantautora que ha movido el ambiente con letras empoderadas y fusiones de dance pop y R&B", resaltó el portal sobre la chilena.

Además Billboard destacó las recientes colaboraciones que Rosenthal ha estrenado junto a Javiera Mena y Mala Rodríguez para "Agua Segura" y con Cami para "El amor no duele".

"Muchísimas gracias", dijo la artista en sus redes sociales.

Junto a la voz de "Isidora" aparecen otras cantantes latinas como la puertorriqueña Nesi de "Yo perreo sola", la argentina Nathy Peluso o la inglesa venezolana Daniela Brooker.

😍😍❤️❤️👏🏽👏🏽👏🏽 Thank u so much hehe https://t.co/TLM3Nsghgg