"Del macho, que bruto, no sale ni un fruto", canta Denise Rosenthal en su nuevo sencillo "Ni un fruto". La cantante será parte del Festival de Viña del Mar 2020. "Es una especie de desahogo en respuesta a la violencia que yo como mujer he vivido, o he recibido, a lo largo de mi carrera", dijo la artista sobre esta canción.

