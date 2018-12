Esposa de "Tito" Fernández: Las denunciantes de víctimas no tienen nada

Tras conocerse los testimonios de tres denunciantes que acusan de violación a "Tito" Fernández, la esposa del músico, Lu Rivera, respondió con todo y aseguró que estaba en conocimiento de lo que hacía "El Temucano".

En conversación con "La mañana" de Chilevisión, Rivera aseguró que las denunciantes "están amparadas por toda la prensa. Ha sido muy fácil para ellas, que están viviendo sus 15 minutos de fama", afirmó la mujer.

"Que disfruten porque cuando mi esposo hable, las cosas van a cambiar", agregó Rivera.

"Nunca hubo una secta, jamás, lo que había era un instituto. Era un centro de estudios metafísicos... Estas señoritas dan el mismo discurso, lo que ya para mí ya es extraño. Que entre el 2009 y el 2010 Tito las violó. Tito en ese tiempo tenía 67 años, 68 años, ya digamos que no estaba en la plenitud de su sexualidad", explicó.

Sobre el hecho de que Fernández acudió a un motel con las tres mujeres, Rivera afirmó que estaba en conocimiento. "Siempre supe. Fue por una cosa personal, no mística. Por razones que no te puedo explicar, pero que tienen que ver con la salud, no con lo que dicen ella de la energía", afirmó.

"Mi marido estaba en franca decaída en el aspecto sexual e intentó probar algunas cosas. Habló con las señoritas y ellas aceptaron... sabía perfectamente que no iba a cometer violación, él iba a tener relaciones sexuales", expresó Rivera.