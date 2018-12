Falleció ex miembro de La Ley y fundador de Saiko

View this post on Instagram

Lamentamos profundamente la partida de Iván Delgado, talentoso músico de innumerables proyectos artísticos. En SAIKO participó entre los años 1999 a 2001. Enviamos nuestro cariño y respeto a su familia, amigos y a Benito, su hijo.

