Mauricio Redolés acusa censura por parte de una radioemisora

El músico y poeta Mauricio Redolés aseguró haber sido víctima de censura por parte de una radioemisora nacional, la cual se negó a tocar en el futuro "¿Quién mató a Gaete?", uno de los temas más reconocidos del artista chileno.

A través de una carta abierta dirigida a Tomás Mosciatti de radio Bío Bío Redolés señaló que "para sorpresa mía, me he enterado que un tema de mi autoría, la canción '¿Quién Mató a Gaete?' fue censurada por el periodista Esteban Barahona Tobar en el programa El Trasnoche del día 03 de enero 2021".

De acuerdo a lo indicado por el músico, quien respaldó su acusación con audios del momento, el periodista a cargo de la sección indicó que "nos vamos a encargar que esta canción no suene más en el programa, definitivamente. No es nada contra los artistas, creo que no va en la línea editorial del programa, no va en el espíritu del programa".

Ante esto, Redolés destacó la relevancia de su composición con diversos comentarios de la crítica especializada sobre su trabajo, entre ellos el reconocimiento de la revista Rolling Stone que posicionó a su disco "¿Quién mató a Gaete?" de 1996 como uno de los 50 mejores discos de la música chilena.

"Ser censurado en mi propio país, por el cual he luchado por hacer de él un país digno, es lo más próximo que conozco al famoso e ingrato 'pago de Chile', todo gracias a su radio, señor Mosciatti", agregó el poeta.

Con una lírica que abarcaba buena parte del imaginario cultural del Chile de los 80 y 90, Mauricio Redolés compuso su canción "¿Quién mató a Gaete?" con la intención de reflejar la incertidumbre con la que tuvieron que vivir familiares y amigos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

"En la actitud del Sr. Barahona, no veo más que una mezcla de demagogia y óptica neoliberal operando en el territorio cultural. Denuncio este tipo de práctica anti ética que agravia mi dignidad de poeta", concluyó el cantante.