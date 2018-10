Mon Laferte cantará junto a Gwen Stefani en su nuevo disco

La chilena Mon Laferte será parte del próximo disco de la ex No Doubt, Gwen Stefani. Según detalla Billboard, la intérprete de "Amárrame hará un dueto con la estadounidense para una nueva versión de "Feliz Navidad".

El tema será parte de una reedición de "You Make It Feel Like Christmas", un álbum navideño que Stefani editó el año pasado. En esta ocasión se incluirán varios temas extra, entre ellos su colaboración con Mon Laferte.

El nombre de la chilena aparece listado en el disco en la información que publica la mega tienda Target sobre el disco de la norteamericana.

En los últimos meses la ex "Rojo" ha estrenado una serie de colaboraciones. A su hit junto a Juanes el año pasado ("Amárrame") se sumaron duetos con Manuel García y Enrique Bunbury en su disco "La Trenza" y una colaboración junto a Los Auténticos Decadentes para su MTV Unplugged.

La reedición de "You Make It Feel Like Christmas" de Gwen Stefani saldrá a la venta el próximo 26 de octubre.