Recuperación exitosa: Américo agenda show en Chile tras operación

A solo unas semanas de una operación por una hernia cervical, el cantante Américo está listo para volver a los escenarios.

Así lo dejó claro al anunciar un concierto en Chile para el próximo viernes 12 de julio, casi un mes después de haber anunciado sus problemas de salud y de haber cancelado una gira por Estados Unidos.

El chileno actuará en el Gran Arena Monticello con su gira "Mi Deseo", donde además de repasar sus clásicos cumbieros da cuenta de su nueva faceta musical.

"Siempre es un placer volver, en los demás países me tratan súper bien y me quieren un montón, pero nada se compara a estar en casa. Ese día llevaré un show especial, porque me gusta que cada concierto tenga un toque pensado en el público que va a bailar conmigo", adelantó la voz de "Traicionera".

Las entradas para este show de Américo se pueden adquirir en sistema Topticket.