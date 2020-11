Simón Campusano estrena su EP de covers "Este Debe Ser el Lugar"

Talking Heads, Galaxie 500, Deerhunter, Animal Collective y Pavement son los nombres que Simón Campusano escogió para su "Este Debe Ser el Lugar".

El trabajo está compuesto por cinco de sus canciones esenciales, traducidas y reversionadas por el propio Campusano: "Fuegos Artificiales", de Animal Collective, "Agorafobia" de Deerhunter, "Barquito" de Galaxie 500, "Aquí" de Pavement y Talking Heads con "This Must Be The Place".