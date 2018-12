Músico haitiano y bajas en Festival Migrante: Protestaré en el escenario

Este miércoles los músicos Gepe y Nano Stern anunciaron que se restaban del Festival Migrantes a raíz de la decisión de Chile de restarse del pacto migratorio de la ONU. Pese a ello, el evento continúa en pie con una oferta que se centrará en los músicos extranjeros.

Parte de esa parrilla es el cantante haitiano Ralph Jean Baptiste, quien aseguró a La Tercera que "mi protesta la haré en el escenario, no bajando los brazos", deslizando una crítica a sus colegas chilenos.

"Este es un comienzo. Yo creo que en Chile las cosas van a ser aún más duras en tres años más. Pero hay que luchar con la música y enseñar", agregó el artista.

Ralph Jean Baptiste lleva ocho años viviendo en Chile y moviéndose por distintos escenarios del país, mientras prepara el lanzamiento de su primer disco en marzo próximo.

En todo este tiempo en el país, Baptiste ha notado que "Chile no es un país fácil. Muchos chilenos dicen que son clasistas, pero no es la palabra correcta: los chilenos son muy racistas. A nivel institucional no tanto, pero a nivel de cotidaneidad hay mucho racismo acá".

El cantante cree fielmente en la música como herramienta de lucha, algo que, dice, hace falta en el país. "Creo que tiene que haber más artistas chilenos influyentes que generan consciencia de esto, que saquen el tema y logren sensibilizar", cerró.

Se confirma el Festival Migrantes

Por su parte el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio confirmó la realización del Festival Migrantes y aseguraron que "la cultura será siempre un espacio dialogante y de encuentro".

"Este festival es una oportunidad para que estas comunidades compartan su cultura. Tratamos de contribuir a que estas comunidades de migrantes mantengan su identidad. Este ministerio siempre estará muy sensible a fomentar la interculturalidad", dijo la ministra Consuelo Valdés.

El Festival Migrantes se llevará a cabo este sábado 15 de diciembre en Parque Almagro. La entrada es liberada.