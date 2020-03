Nine Inch Nails sorprende lanzando dos nuevos discos

El grupo Nine Inch Nails sorprendió lanzando dos discos inéditos de manera gratuita: se trata de "Ghost V" y "Ghost VI", material que continúa el proyecto que Trent Reznor y compañía iniciaron en 2008.

"Acá hay horas y horas de música, gratis. Es una especie de felicidad, pero solo un poco, no es mucho", dijo Reznor en sus redes sociales al anunciar la novedad.

En total son 23 tracks (8 y 15) los que componen estas dos placas, las cuales se encuentran disponibles en el sitio oficial de la banda y su cuenta de Youtube.

"Nos hace sentir mejor hacer esto y se siente mucho mejor compartirlo. La música siempre nos ha hecho sentirnos menos solos en el mundo. Afortundamanente también es así para ustedes. Recuerden, estamos todos juntos en esto y así lo vamos a superar", agregó la banda en un comunicado.

New Nine Inch Nails out now. Ghosts V - VI. Hours and hours of music. Free. Some of it kind of happy, some not so much.https://t.co/Q7VZ1z8gFi