Ovy on the Drums, destacado productor urbano: Hay muchos referentes que esta generación no conoce

En 2019 revolucionó las pistas de baile con un arreglo de cuerdas en un hit de reggaeton: "Tusa" de la colombiana Karol G se transformó en éxito global no solo por la participación de Nicki Minaj y por su pegajosa y empática letra, también por sonar distinto al resto del mercado.

El productor colombiano Ovy on the Drums fue el responsable de aquella "jugada chévere". "Fue algo que no estaba pasando en la industria, que parecía un arreglo del renacimiento, y por eso fue cool que se volviera un éxito mundial", recuerda en conversación con Cooperativa.

Hoy el artista está enfocado en su carrera como cantante y en su último sencillo "Miedito o qué?", en el cual participa precisamente Karol G. Desde hace un año y medio que Ovy on the Drums se lanzó en esta aventura solista, aunque apunta a que "me falta mucho eso si, necesito encontrar más mi estilo".

"Con el paso del tiempo voy encontrándome más como cantante. Desde mi primera canción se ha visto una evolución muy grande. Pero la producción nunca la voy a dejar, ese siempre va a ser mi fuerte", señala.

El también responsable del hit "Adán y Eva" del argentino Paulo Londra lleva ocho años dedicado a la producción musical en el género urbano. Además ha trabajado con Bad Bunny, Tekashi 6ix9ine, Anuel AA, Piso 21, Becky G y Ñengo Flow, entre otros. Toda esa experiencia lo ha llevado a querer destacarse con "hacer algo diferente".

"Musicalmente siempre pienso que hay que hacer algo diferente. No me gusta seguir lo que está pegando. ¿Para qué voy a hacer algo que está número 1 si la gente ya lo escuchó? Hay demasiadas cosas y referentes que esta generación no conoce, entonces solo basta buscar y hacer que suene diferente y comercial", concluye.