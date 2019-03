Paul McCartney: No sabía del lado oscuro de Michael Jackson

El cantante británico Paul McCartney, que se presenta este miércoles en el Estadio Nacional, abordó las acusaciones de abuso contra Michael Jackson vertidas en el documental "Leaving Neverland".

"Creo que es muy difícil. Creo que es triste porque Michael era un gran talento, un gran cantante, un gran artista, un gran bailarín. Por años amamos eso, pero nadie sabía de este otro lado que se mostró en la película. Se hace difícil... puedo entender por qué alguien diría que no va a escuchar su música nunca más", dijo a Futuro FM.

Sobre si seguirá escuchando sus obras, el ex Beatle sostuvo que eso no es algo tan importante para él pues no suele escuchar tanta música, pero que puede comprender a quienes tomaron esa decisión.

"Me siento triste. Creo que es muy triste porque cuando lo conocí era un gran tipo. No sabía del lado oscuro. Hace muy difícil volver a los recuerdos, que eran muy buenos recuerdos, y pensar que habían otras cosas ocurriendo", afirmó McCartney, quien colaboró con Jackson en diversas ocasiones.

"Creo que estoy bien quedándome con los recuerdos, los recuerdos personales que tengo de él, y el otro lado, es el otro lado y no sé de eso, pero puedo entender que la gente esté decepcionada con él y enojada de que tuviera este lado oscuro", remató el británico.

