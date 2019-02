Peter Frampton se retira de la música por una enfermedad degenerativa

El músico británico Peter Frampton confirmó su retiro de la música debido a que le fue diagnosticada una enfermedad degenerativa llamada miostisis.

Según detalló la revista Rolling Stones, el ex integrante de Humble Pie confirmó que hace ocho años comenzó a sentir molestias en los tobillos, hecho que lo atribuyó a la edad.

Sin embargo hace cuatro años sufrió una caída en pleno concierto tras intentar patear una pelota; sus piernas no le respondieron.

"Todos bromearon: 'se ha caído y no puede levantarse'. Pero me dio vergüenza. Mis piernas simplemente se rindieron", lamentó Frampton.

El transtorno degeneativo se trata de un cuadro -incurable- inflamatorio de los músculos que comienza, en algunos casos, a los 50 años.

Luego de que sufriera una nueva caída un neurólogo confirmó la enfermedad. "Entonces me fue revelado que no solo afectaría mis piernas y mis brazos, sino que afectaría mis dedos. Dentro de un año es posible que no pueda tocar", aseveró.

Debido a esto, el músico de 68 años prepara lo que será su gira de despedida que comenzará en abril de este año.

Dentro de los grandes hitos en su carrera musical se encuentran el haber creado e interpretado reconocidos hits a nivel mundial en diferentes etapas de su carrera, además de haber tocado en la gira de David Bowie en el año 1987, músico al que conocía desde su infancia.