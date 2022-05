Pink Floyd lanzó su propia cuenta de TikTok

La banda inglesa Pink Floyd lanzó este lunes su cuenta oficial en TikTok, donde habrá material único y la posibilidad de que los usuarios usen las canciones.

A través de un comunicado, el conjunto informó que "al dar a la plataforma global acceso a su música, Pink Floyd fomenta la realización de películas innovadoras a través de estos medios únicos".

Además de la música, la banda utilizará la plataforma para publicar regularmente contenido de video único de su amplia trayectoria.

El lanzamiento de la cuenta en la popular red social llega el mismo día que se cumplen exactamente 50 años desde que Pink Floyd ingresó al estudio para comenzar a grabar su álbum "The Dark Side Of The Moon", que fue lanzado en 1972.