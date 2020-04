Pink Floyd publicará su mítico show "Pulse" en YouTube

Siguiendo el ejemplo de nombres como Radiohead y Metallica, Pink Floyd presentará una serie de conciertos en YouTube, entre rarezas y lanzamientos oficiales, partiendo con el registro de "Pulse".

"Nos gustaría desearles lo mejor y esperamos que ustedes y sus familias se mantengan sanos y salvos en estos tiempos difíciles", dijo Pink Floyd en un comunicado.

"Continuaremos publicando de manera normal para poder brindarles algunas imágenes, música y videos interesantes y divertidos para ayudarnos a todos a superar esto", agregó la banda.

El primer lanzamiento es "Pulse", el registro de 1995 como parte de la gira "The Division Bell Tour" en el Earls Court de Londres. El show incluye la primera interpretación completa de "The Dark Side of the Moon" en su totalidad.

"Pulse" se transmitirá de forma gratuita en el canal de YouTube de Pink Floyd a partir del viernes 17 de abril al mediodía, hora de Chile.