Roger Waters no tuvo filtro para entregar su opinión sobre Donald Trump en una entrevista concedida a "Conversando con Correa".El co-fundador de la mítica banda Pink Floyd, lanzó potentes frases contra el mandatario estadounidense luego que el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, le consultara por declaraciones anteriormente entregadas. "El tipo es un idiota, todo el mundo sabe que lo es, pero bueno, por lo visto eso no ha sido un obstáculo", dijo.

LEER ARTICULO COMPLETO