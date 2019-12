Billie Eilish triunfa en la primera edición de los Apple Music Awards

Este 2019 debutaron los Apple Music Awards, la primera premación de la compañía estadounidense que tuvo a Billie Eilish como la gran ganadora.

La categoría Artista del Año tuvo en su debut a Billie Eilish como la persona que se llevó el galardón, además de obtener el reconocimiento del disco del año por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", el más escuchado en la plataforma Apple Music.

El premio Nueva Artista del Año fue para la emergente del rap y el soul Lizzo, la Canción del Año fue para "Old Town Road" de Lil Nas X, definida como "himno casero, que borra las fronteras entre géneros y se ha convertido en un verdadero fenómeno viral".

Apple Music celebrará la primera edición de los Apple Music Awards con una actuación de Billie Eilish en el Steve Jobs Theater del Apple Park, un espectáculo que se emitirá en directo por streaming para todo el mundo el martes 4 de diciembre a las 15:30 horas de Chile.