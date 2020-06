Disney+ estrenará álbum visual "Black is King" de Beyoncé

"Black Is King", inspirado en "El Rey León", es el álbum visual de Beyoncé que la plataforma de streaming Disney+ estrenará el 31 de julio.

El trabajo escrito, dirigida y producida por Beyoncé, se estrenará justo en el primer aniversario del estreno del remake de "El Rey León" en el que la estadounidense interpretó a "Nala".

"Black is King" está basado en la música de "The Lion King: The Gift" y está protagonizado por los artistas destacados del álbum y algunas apariciones especiales, como Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell y Jay-Z.

"La película es una historia para todas las edades que informa y reconstruye el presente. Una reunión de culturas y creencias generacionales compartidas. Una historia de cómo las personas que quedaron más quebradas tienen un don extraordinario y un futuro resuelto", dijo la compañía.