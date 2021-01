Phil Collins cumple 70 años: cinco canciones para celebrar al mítico músico inglés

Más de 150 millones de copias vendidas en todo el mundo, un premio Grammy y una extensa lista de éxitos marcan la carrera del inglés Phil Collins, uno de los más populares a nivel mundial.

Nacido el 30 de enero de 1951 en Londres, Collins se formó como baterista y su ingreso a Genesis lo llevó al reconocimiento. Luego de la salida de Peter Gabriel asumió como vocalista principal, mientras desarrolló su carrera solista con gran éxito en los '80.

Para celebrar sus 70 años, te presentamos cinco de sus grandes éxitos:

"In the Air Tonight" (1981)

"You Can't Hurry Love" (1982)





"Against All Odds (Take a Look at Me Now)" (1984)

"Easy Lover" (1985)

"Another Day in Paradise" (1989)