Roxette: 10 grandes canciones de su historia

Comenzaron su carrera a fines de los '80 pero bastó poco tiempo para lograr reconocimiento mundial: Roxette, el dúo sueco con el pop como estandarte, es uno de los nombres más importantes de la historia de la música.

Formado por Per Gessle y Marie Fredriksson (quien falleció a los 61 años de edad), el grupo comenzó su historia con el álbum debut "Pearls of Passion" en 1986 pero el éxito vino con sus dos trabajos siguientes "Look Sharp!" de 1988 y "Joyride" de 1991.

A nivel mundial, Roxette ha vendido más de 75 millones de discos, una muestra del impacto que tuvo no solo en Europa y Norteamérica, sino que también en Sudamérica. De hecho, en Chile estuvieron en cuatro ocasiones desde su debut en la cima de su éxito en 1992 y en 2012 registraron completamente su concierto en el Teatro Caupolicán que quedó en el álbum "Live: Travelling the World".

Tal fue su llegada especialmente en Sudamérica que en 1996 lanzaron un disco titulado "Baladas en español", que incluía versiones que se convirtieron en populares como "Un día sin ti" y "No sé si es amor".

A continuación, 10 grandes canciones que entregó Roxette en su carrera:

Listen to your heart (1988)



The look (1989)



Dressed for success (1989)



Dangerous (1989)



It must have been love (1990)



Spending my time (1991)



Joyride (1991)



Fading like a flower (Every time you leave) (1991)



How do you do! (1992)



Sleeping in my car (1994)