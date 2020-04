Taylor Swift en guerra con ex sello por álbum en vivo

Este jueves, Taylor Swift informó a sus fanáticos a través de redes sociales que su ex sello discográfico estrenará un registro en vivo que no ha autorizado y acusó avaricia.

El álbum titulado "Live From Clear Channel Stripped 2008" ya apareció en servicios de streaming en algunas partes del mundo, aunque aún no lo hace en plataformas como Spotify o Apple Music.

"Siempre soy honesta con ustedes acerca de estas cosas, así que solo quería decirles que este lanzamiento no está aprobado por mí", dijo Swift en su cuenta de Instagram.

"Me parece que Scooter Braun y sus patrocinadores financieros, 23 Capital, Alex Soros y la familia Soros y The Carlyle Group han visto los últimos balances y se dieron cuenta de que pagar 330 millones de dólares por mi música no era exactamente una buena elección y ellos necesitan dinero", afirmó.

"En mi opinión... solo otro caso de avaricia desvergonzada en época de coronavirus. Muy insípido, pero muy transparente", afirmó la estadounidense.

@taylornation13 @taylorswift13 Let’s never let them get money off of your hard work!!! I honestly hate that all of her old music is even linked to Big Machine. #TaylorSwift pic.twitter.com/Iph1vqzrh9