Zayn Malik estrenó su segundo álbum "Icarus Falls"

El cantante y compositor británico Zain Malik, más conocido como Zayn, estrenó durante la noche (madrugada chilena) "Icarus Falls", el segundo álbum de la estrella del pop del Reino Unido.

El nuevo trabajo del ex miembro de la boy band One Direction cuenta con un robusto setlist de 27 canciones que se extienden a lo largo de 90 minutos.

"Icarus Falls" incluye nueve temas lanzados anteriormente, que incluyen la participación de artistas invitados como Nicki Minaj (en "No Candle No Light") y Timbaland ("Too Much").

Originalmente programada su lanzamiento en septiembre de 2017, "Icarus Falls" es el segundo álbum de Zain tras su debut solista en 2016, "Mind of Mine", que alcanzó el número 1 en el Billboard 200.

Puedes escuchar "Icarus Falls" a continuación: