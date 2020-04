Post Malone anuncia streaming para cantar éxitos de Nirvana

Este viernes 24, el rapero Post Malone hará desde su casa un show vía streaming enfocado principalmente en canciones de Nirvana.

La particular iniciativa del estadounidense tiene la intención de reunir dinero para el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Fundación de las Naciones Unidas para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las donaciones se podrán hacer en tiempo real durante la presentación, a lo que se sumará un aporte de Google, que igualará todas las donaciones a una tasa de 2: 1, hasta cinco millones de dólares al mismo fondo.

No será la primera vez Post Malone interprete un tema de Nirvana, pues ya ha cantado "All Apologies" en sus shows. Además, es un fanático de Kurt Cobain y lo ha representado en dos tatuajes: uno con el rostro del fallecido músico en una de sus manos y otro con la frase "Stay Away" en su frente.

La presentación comenzará este viernes 24 a las 18:00 horas, hora de Chile, en su canal de YouTube.