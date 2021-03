Premios Grammy fijan fecha para su edición de 2022

La Academia de Grabación infomó que la próxima edición de los Premios Grammy se llevará a cabo el 31 de enero de 2022.

La ceremonia se celebrará desde el Staples Center de Los Angeles y será emitida a través de la cadena CBS en Estados Unidos y la plataforma Paramount+ a nivel mundial.

De esta manera los premios más importantes de la música vuelven a su mes habitual luego de que en 2021 se vieran retrasados hasta marzo por la pandemia del coronavirus.

Mark your calendars! 🗓 The 64th Annual #GRAMMYs will broadcast live from the @STAPLESCenter on @CBS and @paramountplus on Monday, January 31, 2022. ✨ https://t.co/r9akw5P9OP