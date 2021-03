Preparan película biográfica sobre el cantante Jeff Buckley

El fallecido cantante Jeff Buckley contará con una nueva película biográfica titulada "Everybody Here Wants You", la cual narrará su fugaz carrera en en la década del 90 y su trágica muerte en 1997.

Según detalla Variety, la cinta cuenta con la total aprobación de los administradores del patrimonio de Buckley y de sus músicos, por lo que se espera que se utilicen las canciones que grabó el artista.

El papel principal estará a cargo de Reeve Carney, actor conocido por su participación en la serie "Penny Dreadful". Sin embargo su experiencia en Broadway (interpretando a "Spider-Man") y su innegable parecido con el músico pesaron en su incorporación.

Por otro lado la dirección de "Everybody Here Wants You" será labor de Orian Williams, quien ya cuenta con experiencia adaptando la vida de cantantes: en 2007 fue productor de "Control", la película sobre Ian Curtis de Joy Division.

"Esta será la única dramatización oficial de la historia de Jeff y le puedo prometer a sus fans que será fiel a él y a su legado", dijo Mary Guibert, la madre de Buckley y también productora de este proyecto.

Jeff Buckley murió a los 30 años en mayo de 1997 ahogado en un río Tennessee, tras haber editado su elogiado debut discográfico "Grace". Las circunstancias de su deceso aún son un misterio y se desconoce si el artista cayó accidentalmente al río o si se suicidó debido al trastorno bipolar que padecía.