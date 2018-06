Princesa Alba contó qué saldría de su cuerpo si la atropellaran

La joven Trinidad Riveros se hizo famosa hace un año con la canción "Mi only one", cuyo videoclip se grabó en el estadio Monumental y generó miles de reacciones en redes sociales.

"Princesa Alba", su nombre artístico, se convirtió en una celebridad y el 8 de junio estrenará su "Del Cielo" mixtape, donde recopila sus temas nuevos. Para el evento, Riveros mostró su preocupación por el acoso.

"Es muy necesario en Chile crear esa cultura anti acoso porque con mis amigas no salimos para que nos saquen a bailar, la hueá mala me muero, es para curarnos y pasarlo bien, ojalá sin el miedo de que por estar curada seas presa fácil para los machitos", dijo a Pousta.

"Cuando chica en las fiestas de colegio con mi mejor amiga bailábamos embaladísimas y nos tildaban de fáciles siendo que nunca le decíamos que sí a los niños que nos sacaban a bailar porque qué lata", agregó.

¿Por qué no da muchas entrevistas? "Un poco por el trauma que me generó verme tan vulnerable ante la viralización de 'Mi Only One' y como se manejó en los medios. Aparte yo estudio comunicaciones entonces cacho cómo es todo".

"Siento que si me atropellaran no saldría sangre, saldrían nubes rosadas y beats vaporwave, lo mismo que Del Cielo Mixtape", remató.