Productor de reggaeton Raphy Pina fue sentenciado a casi 4 años de cárcel

Raphy Pina, productor puertorriqueño de música urbana y manejador del cantante Daddy Yankee, fue sentenciado este martes a 41 meses de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego.

Pina tendrá que sumar a ese periodo en prisión 3 años y 5 meses más en libertad supervisada y pagar una multa de 150.000 dólares.

El juezo le indicó además al productor que debía entregarse a las autoridades federales de EE.UU. durante esta tarde.

Pina enfrentaba dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona convicta por un delito mayor.

"Siempre en mi mente sabía que me iban a castigar. No esperaba la cárcel, pero sí un buen castigo", expresó el empresario puertorriqueño, conocido además por su matrimonio con la cantante Natti Natasha.

Además aseguró que en la investigación pesó el hecho de que él fuera productor de música urbana: "Hoy me encuentro aquí, de pie, y lo digo públicamente: (esto es) por ser productor de reguetón. No es por otra cosa más. No pudieron probar nada".

"Quisieron pintar como que el reguetón es del bajo mundo. ¿Cuándo acabarán con esa teoría? Hoy yo me voy a prisión, pero voy a volver, voy a pelear por mis derechos", sentenció Pina.