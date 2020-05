Queen transmitirá homenaje a Freddie Mercury para recaudar fondos

El 20 de abril de 1992 Queen y un puñado de estrellas de la música se reunieron para tributar a Freddie Mercury, el legendario cantante de la banda inglesa que había fallecido cinco meses antes.

Dicho concierto, que fue lanzado en formato video, será transmitido nuevamente por los autores de "We are the champions" para recaudar fondos en la lucha contra la pandemia.

Este show se desarrolló en el Estadio Wembley, donde Mercury había hecho historia en la década de los 80. Allí actuaron como teloneros Metallica, Extreme y U2, entre otros, para luego dar paso a Brian May y compañía.

David Bowie, Tony Iommi de Black Sabbath, Robert Plant de Led Zeppelin, George Michael, Elton John y Axl Rose participaron junto a Queen en este extensa e histórica presentación.

El concierto será emitido a través de la cuenta de Youtube del grupo este viernes 15 de mayo a las 13:00 horas de Chile