Rapero DMX muere a los 50 años tras días hospitalizado

El rapero estadounidense DMX falleció este viernes a los 50 años a una semana de haber sufrido un ataque al corazón, según confirmó People.

De acuerdo a lo informado por la familia del músico al portal, el deceso se produjo en White Plains, el hospital de Nueva York donde fue internado hace unos días y donde permaneció en estado de coma.

"Estamos profundamente devastados por anunciar que nuestro amado DMX, nacido como Earl Simmons, falleció a los 50 años junto a su familia luego de haber recibido respiración artificial para sobrevivir en los últimos días", comunicó el círculo del rapero.

El pasado viernes en la noche DMX sufrió un ataque al corazón en su domicilio y fue hospitalizado en estado crítico. El personal médico que lo atendió advirtió sobre la gravedad de su salud debido a que su cerebro había pasado 30 minutos sin recibir oxígeno.

"Earl era un guerrero que luchó hasta el final. Amó a su familia y abrazamos cada momento que pasamos con él. Además, su música inspiró a incontables fans alrededor del mundo y su icónico legado vivirá por siempre", concluyeron sus cercanos.

DMX inició su carrera a comienzos de los 90, pero no fue hasta finales de la década que su nombre se hizo conocido en la escena neoyorkina del hip hop. En 2001 alcanzó la cúspide de su carrera gracias a la nominación al Grammy que recibió por su tercer disco "... And Then There Was X".

En los años posteriores su carrera estaría marcada por sus líos con la ley y sus problemas de adicción.