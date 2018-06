Reconocido músico venezolano recibió la Orden al Mérito Pablo Neruda

La mañana de este lunes se entregó la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda al compositor venezolano Gustavo Dudamel, actual director de la Orquesta Filarmónica de Los Angeles y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Fue la Primera Dama, Cecilia Morel, y la Ministra de las Culturas, Alejandra Pérez, quienes le entregaron el reconocimiento al artista que cuenta casi 20 años de carrera, durante los que ganó un Grammy, ha sido descrito como el hombre que rejuveneció la música clásica y tiene destacado trabajo junto a niños y jóvenes para acercarlos al arte.

Por eso, al agradecer este reconocimiento, reiteró su compromiso con su labor social sosteniendo que "hay momentos en los que sólo quisiera enfocarme en la música, pero los tiempos en los que vivimos requieren más de mí. Hoy más que nunca es momento de asumir la misión colectiva de sembrar un mundo mejor para las nuevas generaciones".

"Es por ello que frente a todos ustedes reafirmo mi más absoluto compromiso de generar un cambio en la vida de esos niños y esos jóvenes a través de la formación artística y musical, en el Sistema, en la Orquesta Juvenil de Los Angeles, en las Orquestas Juveniles de Chile y en todos los programas inspirados en el Sistema alrededor del mundo, estamos comprometidos a luchar contra los presupuestos ajustados y el pensamiento recortado que margina el arte", añadió.

Dudamel es un artista reconocido por romper las barreras entre la música docta y la cultura popular. Así, inspiró al personaje principal de la serie "Mozart in the Jungle" e incluso el reputado compositor John Williams lo llamó para conducir la introducción y la conclusión de la banda sonora que compuso para "Star Wars: The Force Awakens".

Ahora, Gustavo Dudamel comandará dos conciertos esta semana, bautizados como "a mi maestro", en homenaje a su mentor José Antonio Abreu, quien falleció en marzo de este año. Las presentaciones serán este 28 y 29 de junio en la sala teatro de Corpartes. Las entradas van de los 71.200 a los 160 mil pesos.

Entregamos Orden al Mérito al director de orquesta Gustavo Dudamel https://t.co/mGIoO9fgQN — Cecilia Morel Montes (@ceciliamorel) 25 de junio de 2018