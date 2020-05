10 éxitos de Little Richard versionados por otros artistas

La muerte de Little Richard deja un legado musical de casi 60 años que ha tenido en otras voces la chance de mantener sus canciones.

Como inspiración para nombres como The Beatles y The Rolling Stones, el estadounidense fue versionado por diversos artistas en los últimos años.

Aquí revisamos 10 grandes éxitos del llamado "arquitecto del rock and roll" hechos por otros artistas:

1. The Beatles – "Long Tall Sally"

2. The Beatles – "Lucille"

3. John Lennon – "Rip It Up / Ready Teddy"

4. John Lennon – "Slippin' and Slidin'"

5. Delaney & Bonnie & Friends con Eric Clapton – Little Richard Medley

6. Elton John, Marc Bolan & Ringo Starr – "Tutti Frutti"

7. Creedence Clearwater Revival – "Good Golly Miss Molly"

8. Queen – "Tutti Frutti"

9. Lemmy – "Good Golly Miss Molly"

10. Deep Purple – "Lucille"