Blur vs. Oasis: a 25 años del día de la Batalla del Britpop

El lanzamiento de dos singles el 14 de agosto de 1995 pasó a la historia como el día de la Batalla del Britpop, en referencia al enfrentamiento en las listas entre Blur y Oasis, dos de las bandas más importantes de los '90.

Esa jornada tuvo el lanzamiento de "Country House", el primer single de "The Great Escape", cuarto álbum de Blur y que ya gozaba de una popularidad por ese entonces gracias a su trabajo anterior que tuvo éxitos como "Girls & Boys" y "Parklife".

Y por el otro lado, Oasis tenía como canción que antecedería su segundo álbum "(What's the Story) Morning Glory?" a "Roll with It", canción compuesta por Noel Gallagher y que buscaba mantener el impacto que provocó el álbum debut del grupo un año antes.

¿Cómo llegaron a coincidir dos canciones en un mismo día? La movida fue por el lado de Blur y su sello Flood, que decidió retrasar en una semana el lanzamiento de "Country House" (estaba planeado para el 7 de agosto) para no ser eclipsado por el ascendente éxito que estaban teniendo el grupo de los hermanos Gallagher, y estar presente en la rivalidad que se estaba formando entre ambas bandas, organizada y masificada por la prensa británica.

Esta Batalla del Britpop fue ganada en las listas por Blur, que vendió 274 mil copias de "Country House" frente a las 216 mil que despachó "Roll with It" de Oasis en Reino Unido, aunque fueron los Gallagher y compañía quienes tuvieron mayor éxito a nivel local como internacional a lo largo de los años.

Lo que vino después fue una serie de comentarios cruzados, demostraciones en vivo de rivalidad y la polarización entre los fanáticos a fines de los '90.

Sin embargo, décadas después, los involucrados asumieron que se trató de una rivalidad creada por los medios y avalada por sus sellos. De hecho, en 2013 Noel Gallagher acompañó a Blur en una presentación en vivo y luego colaboró con Albarn en el álbum de Gorllaz "Humanz" de 2017.