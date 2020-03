Ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame fue suspendida

El próximo 2 de mayo debería haberse realziado la ceremonia de inducción del Rock and Roll Hall of Fame 2020, pero el museo anunció que será pospuesta para una fecha por confirmar este año.

En un comunicado, la organización afirmó que las razones para suspender la instancia se deben a que "la salud y la seguridad de nuestros fanáticos y visitantes es nuestra máxima prioridad".

"Dadas las recientes noticias sobre el coronavirus y el impulso del Gobernador de Ohio, Mike DeWine, sobre las masivas reuniones públicas, hemos tomado la decisión de posponer la ceremonia de inducción del Rock and Roll Hall of Fame 2020", expresaron.

Nine Inch Nails, Depeche Mode, Doobie Brothers, T-Rex, Notorious B.I.G. y Whitney Houston son los nombres que ingresarán al prestigioso salón en una fecha que está siendo evaluada por el museo.

