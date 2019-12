Cinco canciones que definen a John Frusciante en Red Hot Chili Peppers

Una década después, John Frusciante vuelve a Red Hot Chili Peppers en una de las noticias más importantes de la temporada y que cumplió con el anhelo de los fanáticos del grupo californiano.

Frusciante llegó a RHCP en 1988, siendo un fanático del grupo, invitado por los propios Anthony Kiedis y Flea. "Mother's Milk" (1989) fue el cuarto álbum de la banda y el primero en contar con el músico.

Luego vino "Blood Sugar Sex Magik" (1991), el primer disco masivo de los californianos, en el que Frusciante demostró sus cualidades en las seis cuerdas. Sin embargo, la exposición y el éxito llevaron al guitarrista a sentirse incómodo y abandonó el grupo en 1992.

Volvió en 1997, luego de una etapa que lo tuvo sumido en las drogas, para grabar el disco más emblemático de RCHP, "Californication" (1999). Le siguieron "By the Way" (2002) y "Stadium Arcadium" (2006), hasta que en 2009 nuevamente abandonó el grupo.

10 años después, la banda confirmó su regreso y a continuación presentamos cinco canciones que muestran el sello de Frusciante en Red Hot Chili Peppers.

"She's Only 18" de "Stadium Arcadium"

"Mellowship Slinky in B Major" de "Blood Sugar Sex Magik"

"Scar Tissue" de "Californication"

"Can't Stop" de "By the Way"

"Higher Ground" de "Mother's Milk"