Dave Grohl falló al identificar el nombre de canciones de Foo Fighters

En un divertido segmento del programa de James Corden, Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, falló al no poder identificar el nombre de canciones de su grupo.

En "The Late Late Show with James Corden", el músico estuvo invitado junto a la actriz Hilary Duff, y ambos fueron desafiados a adivinar qué canciones estaba tratando de tocar Corden en el teclado. El problema es que el conductor dijo que no sabía tocarlo.

La primera canción fue "Learn to Fly" que la banda lanzó en 1999 y Grohl se atrevió con responder incorrectamente que era "Everlong", mientras que la segunda canción fue "My Hero", que no tuvo respuesta.

El tercer tema que tocó fue "Best of You" y ante la risa de Grohl, el músico respondió correctamente pero dijo tener "miedo de decirlo por miedo a que la gente piense que suena así".