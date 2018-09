Falleció Otis Rush, emblema del blues de Chicago

Otis Rush, uno de los guitarristas pioneros de la escena del blues de Chicago, murió el sábado a los 84 años de edad por complicaciones de un derrame cerebral que sufrió en 2003.

La esposa de Rush, Masaki Rush, confirmó la muerte de su esposo en su sitio web. Una nota decía: "Conocido como un arquitecto esencial del sonido West Side de Chicago, Rush fue ejemplo del estilo modernizado de blues urbano en clave menor con su estilo de tocar la guitarra amplificada y con influencia del jazz, sus apasionadas interpretaciones vocales y el acompañamiento de una completa sección de viento".

La primera grabación de Rush en 1956 en "I Can not Quit You Baby" alcanzó el número uno en el Billboard R & B y lo catapultó a la fama internacional. Luego pasó a grabar un catálogo de música que contiene muchas canciones que ahora se consideran clásicas de blues.

Rush se convirtió en un emblema de la escena de Chicago a fines de los años 50 y principios de los 60, y se asoció primero con Cobra Records, que también era el hogar de artistas como Magic Sam y Buddy Guy.

Su interpretación del blues demostraría ser una revelación para una generación de artistas a seguir, mientras que Rush se convertiría en un tótem para innumerables guitarristas de rock. De hecho, la revista Rolling Stone lo situó en el número 53 en su lista de los 100 mejores guitarristas.