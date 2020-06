En el marco de su gira de reunión, Guns N' Roses participó en el festival Download en 2018 y ese registro será publicado este viernes en YouTube.

La banda compartirá desde las 18:00 horas en su canal la presentación realizada en el evento inglés el 9 de junio de 2018 como parte de Not in This Lifetime... Tour. Cabe recordar que la gira se realizó por el regreso de Slash y Duff McKagan después de 25 años.

"It's So Easy", "Welcome to the Jungle", "You Could Be Mine", "November Rain" y "Paradise City", además de los covers "Wish You Were Here" de Pink Floyd y "Black Hole Sun" de Soundgarden, fueron parte del repertorio.