Nandi Bushell, la prodigiosa música de 11 años que ha sorprendido y desafiado incluso a Dave Grohl en el último año, publicó un video en el que toca la guitarra junto al baterista de Arctic Monkeys, Matt Helders, precisamente un tema de la banda inglesa, "I Bet You Look Good On The Dance Floor".

