The Killers anuncia presentación vía streaming en cuarentena

La banda estadounidense The Killers ha revelado a sus fanáticos que realizarán una transmisión en vivo y preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram el próximo fin de semana.

La banda de Las Vegas se conectará con los fanáticos en la plataforma vía streaming en vivo el 18 de abril a las 15:00 horas (hora de Chile).

"Atención, los seres humanos autoencerrados de la tierra ¡Es hora de enloquecer!", dijeron en un tuit. "Mira y escucha en tu dispositivo portátil favorito mientras respondemos tus preguntas y tocamos algunas de nuestras canciones para ti, ¡en vivo en Instagram!", dice la publicación, además de pedir que los fanáticos envíen sus preguntas respondiendo al tuit.

Attention self incarcerated humans of earth. Time to get wild! Next Saturday at 12PM PST, watch and listen on your favorite hand held device as we answer your questions and play a few of our songs for YOU, LIVE ON INSTAGRAM!



Reply to this tweet with your questions.