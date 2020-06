"White Pony": 20 años del álbum más importante de Deftones

El tercer álbum de Deftones, "White Pony", es el trabajo más relevante en la historia del grupo, un registro que va desde la experimentación hasta la mezcla de géneros.

Lanzado el 20 de junio de 2000, el disco del conjunto de metal alternativo no solo los llevó a la primera plana en la industria, sino que también internamente fue el trabajo que les dio la confianza para los años siguientes.

"White Pony" es el reflejo de influencias como The Cure y Faith no More, plasmadas en los distintos estilos, siempre agrupados en el metal alternativo, que se escuchan en las 11 canciones.

El álbum destaca por canciones como "Digital Bath", "Rx Queen" y "Change (In the House of Flies)", además de "Passenger" en la que participa Maynard James Keenan, vocalista de Tool y A Perfect Circle.

En su reedición se incluyó la canción más popular de la banda, "Back to School", pese a que el propio vocalista Chino Moreno la ha definido como "un error".

Para celebrar los 20 años del álbum, Deftones confirmó que habrá una reedición con nuevas mezclas que estará disponible pronto.