Salón de la fama del Rock & Roll cancela su edición 2020

El Salón de la fama del Rock & Roll anunció la cancelación de su ceremonia de inducción 2020, que estaba fijada para este 11 de julio, debido a la pandemia del coronavirus.

A través de sus redes sociales la organización encargada del premio anunció que no realizará su tradicional noche de gala y que, a cambio, llevará a cabo un especial vía streaming dedicado a los galardonados de este año.

Entre los artistas que ingresarán este año al salón se encuentran Whitney Houston, Depeche Mode, Nine Inch Nails y The Notorius B.I.G., entre otros.

El especial será transmitido el próximo 7 de noviembre en HBO y su plataforma de streaming HBO Max.

