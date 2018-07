Selena Gomez explicó por qué no concreta una colaboración con Maluma

La cantante, actriz y productora Selena Gomez se refirió a las razones por las que no ha concretado una colaboración con Maluma, a pesar de que el colombiano ha solicitado su presencia para llegar a los estudios en conjunto.

En conversación con Clevver TV, mientras promocionaba su participación en la película "Hotel Transylvania 3", Gomez dio a entender que no le gusta la forma en que el intérprete de "4 babys" se refiere al género femenino.

Pero eso mismo, ante la interrogante de la periodista sobre el momento de hacer una canción juntos, la intérprete sostuvo que "no lo sé. Para mí son muy importantes las mujeres, así que no importa lo que haga, siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas".

"Es todo lo que diré, ya que quiero que el empoderamiento femenino esté siempre presente en mi vida", puntualizó.

Selena Gomez se ha mostrado abiertamente feminista y también se ha plegado con otras causas que aquejan a la juventud, como lo son los pensamientos suicidas. Esto último la llevó a apoyar e impulsar fuertemente la realización de la popular serie de Netflix "13 Reasons Why".

Esta es la mencionada entrevista: